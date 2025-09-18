Он даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры, отметил министр финансов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов, в качестве эксперимента он будет использоваться в этом году для обеспечения бюджетных трат. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов.

"Цифровые рубли - это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность - цифровой рубль. Он даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры. Это Центрального банка, значит, непосредственно рубль. И поэтому мы сможем отслеживать прохождение цепочек цифрового рубля. Особенно это важно для бюджетных расходов. Мы в качестве эксперимента будем использовать в этом году цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться, за ним будущее", - рассказал Силуанов.

По его словам, цифровой рубль уже начал работать. "Мы видим, что некоторые наши коллеги получают зарплату в цифровых рублях. Это здорово!" - сказал Силуанов.

