КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило все работы на одном из участков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области из-за превышения фоновых значений пожарных газов. Материалы переданы в суд, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 17 сентября 2025 года на ведение горных работ на участке "Прирезка" ООО "Шахта" Листвяжная" за превышение фоновых значений пожарных газов. Работы приостановлены Ростехнадзором, материалы переданы в суд", - написал Виль.

В ноябре 2021 года на "Листвяжной" произошел взрыв метана, что стало одной из самых масштабных трагедий в угольной отрасли. Погиб 51 человек. В июле 2023 года шахта возобновила угледобычу.