Министерство внесет точечные изменения в методику распространения дотации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин России внесет изменения в методику распределения дотаций для поддержки регионов на фоне неравномерного роста доходов. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на Московском финансовом форуме.

"Мы будем не менять, но вносить точечные изменения в методику распространения дотации. Эти изменения в первую очередь связаны с весом последнего периода, то есть те регионы, в которых наблюдается существенное снижение доходов в первом полугодии этого года, по ним будет больше рост расчетной дотации", - сказал он.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.