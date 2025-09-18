Как отметил глава комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", "в этом - повышение эффективности"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Экономика и финансы" поддержала предложение о максимальной цифровизации государственных закупок для сокращения издержек регионов. Об этом сообщил председатель комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Давно нужна цифровизация закупок, и это касается не только мелких закупок. Я это поддерживаю, мы в целом, как комиссия, это поддерживаем, и я считаю, что это правильно, но я бы смотрел в еще более широком формате - максимальную цифровизацию закупок, в этом - повышение эффективности", - сказал он в ходе Московского финансового форума.

В свою очередь, губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что цифровизация закупок позволит сократить финансовые издержки в регионах, так как процедура госзакупок обусловлена высокой стоимостью. "С 1 сентября мы запустили "пилот", проводим для 17 учреждений образования закупки на маркетплейсах - канцтовары, компьютеры, мебель, учебное оборудование. <...> Три дня на все благодаря развитой логистике маркетплейсов", - сказал он.