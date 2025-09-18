Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности продукции, отмечает Роспотребнадзор

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор контролирует оборот товаров, которые подлежат обязательной маркировке, с 1 октября текущего года вводится маркировка спортивного питания. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Обязательная маркировка спортивного питания вводится с 1 октября. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что такая инициатива обеспечит потребителям гарантию подлинности приобретаемых товаров, способствует выводу с рынка РФ из контрафактной и небезопасной продукции, а также позволит оперативное реагирование на нарушения. "Система маркировки способствует повышению качества продуктов, удовлетворению требованиям потребителей и влияет на доверие к добросовестным брендам", - заключили в Роспотребнадзоре.