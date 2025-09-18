Как заявил генеральный директор компании Денис Федоров, организация перегружена проектами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" на текущий момент не рассматривает возможность участия в конкурентном отборе мощности в Сибири. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Денис Федоров в кулуарах ежегодной профессиональной конференции ассоциации "Совет производителей энергии".

"На сегодняшний день нет, мы и так перегружены проектами. По Сибири нет. У нас [есть проекты - прим. ТАСС] Дальний Восток. По Южно-Якутской ТЭС мы уже в активной стадии строительства", - сказал он.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что это министерство готовит проект решения о проведении конкурсного отбора объектов строительства новой генерации мощностью до 1,05 ГВт в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири со сроком ввода к 2030 году. Отбор может состояться осенью.