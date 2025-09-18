Они составили 2,2 млн тонн, отметили в компании

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. РЖД увеличили в августе перевозки черных металлов на экспорт на 14,4%, до 2,2 млн тонн. Об этом сообщила компания.

"Перевозки черных металлов на экспорт выросли на 14,4% в августе, до 2,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

Всего за 8 месяцев РЖД отправили по собственной сети 16,6 млн тонн продукции черной металлургии. "Из них 1,8 млн тонн погружено в контейнеры (56,4 тыс. ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - сообщает компания.

РЖД везет на экспорт различные виды проката, листовую сталь, стальные заготовки, трубы, слябы и другую продукцию.

Наибольшую часть продукции черной металлургии (11,8 млн тонн, +15,9%) компания отправила в направлении портов. В южные порты РЖД отправили 7,4 млн тонн (+16,9%), в северо-западные порты - 2,7 млн тонн (+25,2%), в дальневосточные - 1,5 млн тонн (+4,6%). Компания также перевезла 4,8 млн тонн (+14,5%) через погранпереходы.