МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество предзаказов на iPhone 17 оформили жители Москвы, далее следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

"В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва (35% от всех предзаказов), Санкт-Петербург - 6%, Екатеринбург - 3%, Казань - 3%, и Самара - 2%", - говорится в сообщении.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал, что за первую неделю предзаказов спрос на iPhone 17 оказался в три раза выше, чем на прошлогодний iPhone 16. Самым популярным смартфоном в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max - на него пришлось 49% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro - 32%, базовый iPhone 17 - 14% и iPhone Air - 5%.

МТС 18 сентября провела презентацию нового iPhone 17 Pro Maх в Москве. Как уточнили в пресс-службе компании, первые предзаказы клиенты начнут получать до конца сентября. Презентация прошла за день до старта мировых продаж.

9 сентября Apple представила новые устройства - iPhone 17, iPhone 17 Pro, Phone 17 Pro Max, iPhone 17 Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro.