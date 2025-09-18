В работе фонда развития промышленности региона находятся более 10 заявок

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства Омской области по итогам первого полугодия 2025 года составил 103,7%. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам встречи министра Антона Алиханова с губернатором Виталием Хоценко.

"Среди основных отраслей промышленности региона - производство резиновых и пластмассовых изделий, химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. В регионе высокий спрос на инструменты поддержки, предоставляемые ФРП - за все время работы было профинансировано 28 проектов на сумму 6,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Алиханова.

Хоценко добавил, что в работе фонда развития промышленности региона находятся более 10 заявок. Также по итогам конкурсного отбора по единой региональной субсидии на 2026 год Омская область получит более 31 млн рублей на докапитализацию фонда области.

Омск - один из крупнейших промышленных центров России. Здесь расположен крупнейший в стране нефтезавод и большое количество нефтехимических предприятий. Также в Омске сосредоточены такие объекты ОПК, как производственное объединение "Полет", "Омсктрансмаш", Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации.