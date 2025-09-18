Как заметил вице-премьер РФ, меры должны быть такими, чтобы не потерять развитие строительной отрасли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Политика Центробанка по борьбе с инфляцией не может не вызывать одобрения в строительной отрасли России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Ключевой ставкой регулируется инфляция. Конечно, нам всем не нравится инфляция. Потому что, когда инфляция в год в строительной отрасли больше 10%, для строительной отрасли это гигантские риски. Поэтому политику Центрального банка по борьбе с инфляцией, конечно, мы поддерживаем. Но вопрос какая она должна быть объективно, чтобы не потерять развитие отрасли", - сказал Хуснуллин.

