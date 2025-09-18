МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России не считает дальнейшее снижение ключевой ставки предопределенным, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе Московского финансового форума (МФФ).
"Снижение ключевой ставки не предопределено. Не предопределено", - подчеркнул Заботкин.
Он добавил, что инфляционные ожидания граждан остаются высокими. Для уверенности в возвращении инфляции к цели в 4% необходимо, чтобы ожидания всех категорий экономических агентов снизились.
