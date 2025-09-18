Зампредседателя правительства региона Андрей Шпиленко назвал "локомотивами роста" промышленность и сельское хозяйство

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прирост валового регионального продукта (ВРП) до 1,28 трлн рублей ожидается в Омской области в 2025 году. Об этом сообщается в презентации заместителя председателя правительства региона Андрея Шпиленко, которую он представил в рамках презентации инвестиционной привлекательности Омской области.

Ранее губернатор региона Виталий Хоценко сообщал, что ВРП Омской области превысил 1 трлн рублей, динамика ВРП на душу населения составила 102,9%.

"По итогам 2025 года ожидается прирост до 1 280 млрд рублей", - говорится в презентации.

Шпиленко отметил, что по сравнению с 2024 годом прирост ВРП в 2025 году составляет около 100 млрд рублей. Он добавил, что "локомотивами роста" региона являются промышленность и сельское хозяйство.

Кроме того, в презентации отмечается, что рост промышленного производства Омской области составил 3,7% за шесть месяцев 2025 года.