В доход государства также попали созданные гендиректором компании гражданином США Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Перовский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры РФ передал в доход государства издательство "Музыка" с собранным за 150 лет архивом нотных изданий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил иск Генпрокуратуры удовлетворить в полном объеме, передать в доход государства издательство «Музыка»", - зачитала решение судья Евгения Клипа.

Суд также обратил в доход РФ созданные гендиректором издательства "Музыка" гражданином США Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".

Марк Зильберквит возглавил издательство в 2004 году. Согласно уставу, он получил право без доверенности действовать от имени юридического лица. По мнению Генпрокуратуры, он воспользовался этим для нарушения антикоррупционного законодательства РФ. Он начал процесс приватизации издательства, при этом скрыл от государства и уполномоченного им органа, что при инициировании процедуры приватизации руководствовался личными корыстными мотивами. При этом передача нотной библиотеки, которая хранится в издательстве, в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.

Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ обыкновенные именные акции АО "Издательство "Музыка" в количестве 10 849 штук, зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-пресс". Кроме того, Генпрокуратура просила обратить в доход РФ 90% долей в уставном капитале ООО "Издательство "Гамма-пресс", зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, зарегистрированные на его супругу, а также 90% долей в уставном капитале ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон", зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей в том же ООО, зарегистрированные на Анастасию Юргенсон.

Сама Юргенсон, выступая в суде, категорически не согласилась с требованиями Генпрокуратуры. По ее словам, в ее действиях не было никакого нарушения антикоррупционного законодательства.