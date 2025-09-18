По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, важно завершить очистку от накопленных отходов бывших промышленных площадок "Усольехимпрома", Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигона "Красный Бор"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пятьдесят объектов накопленного вреда в российских регионах планируется ликвидировать к 2030 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом говорилось на совещании о ходе работ в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Мы продолжаем работу по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Работы ведутся в нескольких направлениях. Формируется перечень 50 объектов, подлежащих ликвидации в горизонте 2030 года. Кроме того, важно завершить три крупнейших проекта - это очистка от накопленных отходов бывших промышленных площадок "Усольехимпрома", Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также полигона "Красный Бор", - рассказал Патрушев, чьи слова приводит пресс-служба.

Перечень опасных объектов в регионах составляется на основе оценки их негативного влияния на окружающую среду, которую ведут Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Также федеральный экологический оператор госкорпорации "Росатом" осуществляет ликвидацию трех крупнейших объектов в Иркутской и Ленинградской областях. С этого года компания приступила к проектированию защитных сооружений на Комсомольском сернокислотном заводе.

Всего, как отметил вице-премьер, до 2030 года на реализацию федерального проекта "Генеральная уборка" планируется выделение более 140 млрд рублей.

На совещании также обсудили расчистку акваторий от затонувших судов. В 2025 году на Дальнем Востоке будет утилизировано пять таких объектов. Патрушев поручил Минтрансу, Росморречфлоту и Минприроды РФ совместно с дальневосточными регионами до конца года составить пообъектный план подъема судов до 2030 года и приступить к его реализации.