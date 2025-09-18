Долларовый индекс РТС опустился на 0,93% - до 1 058,09 пункта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,73%, до уровня 2 793,58 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,93% - до 1 058,09 пункта. Курс юаня стал выше на 1,95 коп. и достиг 11,699 руб.

"К вечеру четверга, 18 сентября, российский фондовый рынок завершил торговый день в минусе на фоне ужесточения риторики [президента США] Дональда Трампа в адрес России", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как считает, эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев, на индекс Мосбиржи повлияли планы ЕС по новому пакету санкций. "Давление оказал внешний фон - в Еврокомиссии сообщили, что в конце этой - начале будущей недели будет представлен новый пакет санкций, в который могут быть включены дополнительные ограничения против российских энергоносителей", - отметил Шепелев.

По мнению эксперта, негативные новости отчасти компенсировались благоприятной статистикой по инфляции, которая за неделю опустилась к 8,1% в годовом выражении, а также по инфляционным ожиданиям населения, которые "в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в предыдущем месяце. На сырьевом и валютном рынках - без особых изменений".

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Ozon Holdings PLC (+1,39%), бумаги ВТБ (+0,96%), НМТП (+0,63%), а также акции "Абрау-Дюрсо" (+0,58%). "Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались бумаги ретейлера Ozon, скорее всего, в преддверии временного приостановления торгов для завершения редомициляции в Россию", - отметила Мильчакова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции МКБ (-3,65%), бумаги "Россетей" (-3,28%), "Фармсинтеза" (-2,87%) и акции "Мосэнерго (-2,83%). "Лидерами понижения оказались акции "Россетей", видимо, в связи с тем, что бумаги переоценены", - отмечает эксперт.

Прогноз на 19 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на пятницу - 82-84 руб. за доллар США и 11,5-11,8 руб. за китайский юань, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 750 - 2 850 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 19 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 750 - 2 850 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 руб., 97-99 руб. и 11,5-11,9 руб., соответственно.