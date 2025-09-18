Трамп может вновь продлить отсрочку на введение пошлин против Китая

Американский лидер отметил, что США "довольно близки" к сделке с КНР

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация может вновь отложить повышение пошлин на товары из Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

"Мы можем пойти на продление [договоренностей] с Китаем, но это будет продление на тех же условиях, что и сейчас. Это довольно хорошие условия", - сказал он. "Мы довольно близки к сделке", - добавил глава вашингтонской администрации, имея в виду всеобъемлющие договоренности с Китаем в сфере торговли.

Американский лидер ранее на этой неделе заявил, что намерен 19 сентября провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, они, в частности, утвердят условия сделки по приобретению китайской соцсети TikTok американскими компаниями.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Трамп в августе подписал указ, согласно которому введение повышенных пошлин на товары из Китая было отложено на 90 дней, до 10 ноября.