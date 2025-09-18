Речь идет о хозяйственно-бытовых сточных водах компании, передаваемых на очистные сооружения МУП "Водоканал" для доочистки в рамках договорных обязательств, отметили в компании

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы не соответствующих требованиям сточных водах "Северстали" была некорректно подана, речь идет не о сточных водах, сбрасываемых предприятием в водные объекты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Речь не идет о сточных водах, сбрасываемых предприятием в водные объекты - природоохранную деятельность компания "Северсталь" ведет в строгом соответствии с требованиями законодательства. Речь идет о хозяйственно-бытовых сточных водах компании, передаваемых на очистные сооружения МУП "Водоканал" для доочистки в рамках договорных обязательств, то есть о коммерческих отношениях абонента и МУП "Водоканал", - отметили в компании.

Ранее издание "Вологда регион" сообщило, что по данным аккредитованной лаборатории, в Череповце зафиксировано превышение допустимых концентраций по ряду химических веществ в сточных водах от компании "Северсталь".

В компании отметили, что сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в Рыбинское водохранилище от абонентов (жилой фонд и все предприятия Череповца) осуществляет МУП "Водоканал". В августе прошлого года "Северсталь" получила от МУП "Водоканал" уведомление о необходимости разработки мероприятий по улучшению качества сточных вод, передаваемых на доочистку до 26 октября этого года. Разработка мероприятий ведется в строгом соответствии с требованиями законодательства, добавили в компании.

"Сточные воды, сбрасываемые ПАО "Северсталь" в водные объекты, соответствуют установленным нормативам по всем загрязняющим веществам. Отсутствие негативного влияния сточных вод ПАО "Северсталь" подтверждается результатами мониторинга Института биологии внутренних вод Российской академии наук им. И. А. Папанина, который ученые проводят с 2010 года", - отметили в "Северстали".

Использованные показатели ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения в данном случае некорректны, так как они применимы только к водным объектам, а не к сточным водам абонентов, передаваемых на доочистку в МУП "Водоканал", добавили в компании.