ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Расходы областного бюджета Ярославской области в 2025 году увеличены на 3,9 млрд рублей для финансирования приоритетных направлений. Об этом сообщил министр финансов региона Алексей Долгов.

"Доходы областного бюджета на 2025 год составят 142,4 млрд руб. Дополнительные средства будут направлены в резервный фонд правительства региона для соцподдержки участников СВО и их семей, обслуживание государственного долга, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, погашение кредиторской задолженности муниципалитетов за природный газ и компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, а также на субсидию Ярославскому областному водоканалу на установку станций обезжелезивания воды и ремонт станций", - уточнил Долгов.

Министр отметил, что будет направлено почти 100 млн рублей дополнительно на стимулирующие выплаты работникам скорой помощи, специалистам паллиативной помощи, социальные выплаты медработникам, а также за работу в вечернее время. По словам министра, 19,6 млн рублей дополнительно выделено на строительство важных социальных объектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", включая центры единоборств и культурного развития, ФОКи.

В связи с увеличением числа учащихся, 48,2 млн рублей выделят на организацию бесплатного питания в школах и колледжах. Финансирование компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников вырастет на 181 млн рублей из-за повышения тарифов.

Для нужд органов власти закупят 45 беспилотников для поиска людей, обнаружения возгораний, выявления незаконных рубок леса, ревизии сельхозземель и мониторинга распространения опасных растений. Муниципалитеты получат 10 комплексов для фиксации административных правонарушений.

Расходы областного бюджета на 2026 год также увеличатся на 3,3 млрд рублей, достигнув 151 млрд рублей, за счет собственных средств региона и федеральных целевых поступлений.