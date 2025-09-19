Задолженность предприятия по налогам превысила 2,7 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Угольная компания "Северный Кузбасс", где работает свыше 2 тыс. человек, задолжала сотрудникам 56,7 млн рублей. Задолженность предприятия по налоговым платежам превысила 2,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности Кемеровской области.

"По состоянию на 17 сентября имеется задолженность по выплате отпускных и расчетных сумм при увольнении в размере 56,7 млн рублей перед 878 сотрудниками. С 1 октября планируется ввести режим неполного рабочего дня для административно-управленческого персонала", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что, по данным на июль 2025 года, общая задолженность компании по налоговым платежам превысила 2,7 млрд рублей. Компания планирует постепенно начать гасить задолженность.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил в своем телеграм-канале, что ему написали работники предприятия о задержках по заработной плате. В результате он встретился с гендиректором компании Станиславом Лупием, который сообщил, что до конца сентября долги по зарплате и отпускным будут закрыты.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе. С начала года здесь добыто 415,8 тыс. тонн угля. Компания является градообразующим предприятием для города Березовского и получило меры государственной поддержки от Министерства финансов РФ. Как сообщил председатель правительства Андрей Панов, "Северному Кузбассу" предоставлена возможность реструктуризации задолженности перед кредиторами, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов.