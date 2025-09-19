Среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний срок был отмечен в Кемеровской и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) областях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Средний срок POS-кредитов в августе 2025 года снизился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,9 месяца (в 2024 году - 16,1 месяца), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний срок POS-кредита увеличился на 0,4% (в июле 2025 году - 13,8 месяца).

Среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных в августе 2025 года кредитов был отмечен в Кемеровской (14,9 месяца) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (14,7 месяца) областях, Ставропольском (14,5 месяца) и Красноярском (14,4 месяца) краях, а также в Челябинской области (14,4 месяца). А наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (12,4 месяца), Санкт-Петербург (12,9 месяца), а также Московская (13,2 месяца), Нижегородская (13,5 месяца) и Ростовская (13,8 месяца) области.

При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего срока POS-кредитов в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-20,4%), Саратовской (-19,7%), Московской (-17,5%) и Ростовской (-17,4%) областях, а также в Москве(-15,6%).

"После сокращения во второй половине прошлого года в 2025 году средний срок товарных кредитов стабилизировался. Такая динамика среднего срока POS-кредитов отмечается на фоне их стабильно невысокой выдачи, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом банки продолжают охотно предоставлять POS-кредиты заемщикам "хорошего кредитного качества", показатель долговой нагрузки (ПДН) которых не превышает 50%. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.