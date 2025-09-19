Минцифры и МО создадут рабочую группу по изучению использования частот под 5G

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что до конца года будут проработаны условия и нужный объем финансирования для конверсии

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Минцифры и Минобороны России создают рабочую группу по изучению возможностей использования "золотого диапазона" частот для сетей 5G. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G", - сказал он, уточнив, что это будет группа "по изучению возможностей его (диапазона) использования".

До конца года, по словам министра, будут проработаны условия и нужный объем финансирования для конверсии.

9 апреля Шадаев говорил, что дискуссия о выделении так называемого золотого диапазона частот (3400-3800 МГц) под 5G вновь начата. Это приоритетный в мире диапазон для сетей пятого поколения.