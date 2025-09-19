Интерес жителей КНР повысился на 30% на фоне сообщений о безвизе, отметил председатель ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александр Львов

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Интерес граждан КНР к поездкам в Россию значительно вырос на фоне сообщений о потенциальном введении безвизового режима в отношении китайских граждан. Об этом сообщил председатель ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александр Львов в ходе Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

"Наши коллеги, туроператоры из КНР, показывают, что даже само заявление [президента РФ] Владимира Владимировича Путина о том, что открывается безвизовый въезд в Россию для китайских граждан, уже повысило на 30% интерес к Российской Федерации. А количество запросов на поездки в Россию увеличились уже в пять раз", - сказал Львов на пленарной дискуссии форума.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. В Пекине пояснили, что россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами. Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщал, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. Работа по этому направлению уже ведется.

Львов сообщил, что по состоянию на вечер четверга по московскому времени, в Китай не пустили лишь одного российского туриста, который хотел попасть в страну по безвизу, и это было правомерно.