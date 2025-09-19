Валдис Домбровскис отметил, что уже поднимал вопрос использования российских средств во время последней встречи глав экономических ведомств стран "семерки"

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. ЕК считает возможным использование замороженных российских активов странами Группы семи (G7) для предоставления нового кредита Украине. Такое мнение высказал еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

"Что касается других стран, то мы действительно считаем, что эту модель (выделение кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, - прим. ТАСС) можно воспроизвести среди других членов G7", - сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссар добавил, что уже поднимал вопрос использования российских активов во время последней встречи глав экономических ведомств стран "семерки".

О попытках конфискации замороженных активов РФ

10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.