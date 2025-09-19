Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что речь идет о 5,7 тыс. компаний

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Общий оборот 5,7 тыс. малых технологических компаний (МТК) в России по итогам 2024 года составил 1,1 трлн рублей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы сделали реестр компаний. <...> То есть у нас на каждую компанию есть, что называется, досье. Мы собрали эту информацию от наших институтов развития и сформировали реестр малых технологических компаний. На сегодняшний момент там 5,7 тыс. компаний, общий оборот - 1 трлн 100 млрд рублей по прошлому году. Причем там очень большие темпы роста, то есть это уже 0,6% ВВП", - сказал министр.

Что касается инвестиций в высокотехнологичные компании, то, по словам Решетникова, "роль государства важная", но в большей степени инвесторами выступают частные предприниматели. "Предпринимательство никто не отменял, и государство никогда не может и не должно за предпринимателя выполнять его основную функцию - придумывать, внедрять и рисковать. Государство может как-то помогать, подставить плечо, может открыть двери", - добавил министр.