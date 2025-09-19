Это сократит необходимость связываться и уточнять, куда подъедет машина

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В приложение "Яндекс Go" внедрили панорамы улиц для более простого поиска места подачи такси. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Приложение "Яндекс Go" теперь показывает, как выглядит точка подачи на панорамах "Яндекс карт". С помощью панорам найти место, где будет ждать такси, гораздо проще - можно заранее изучить улицу и запомнить ориентиры: вывески, приметные дома, остановки или подземные переходы", - говорится в сообщении.

Чтобы осмотреться, достаточно выбрать подходящую точку подачи и нажать на значок панорамы в нижнем углу карты, после чего откроется изображение улицы, а место, куда подъедет такси, будет отмечено на нем желтым пином. Панорамы охватывают радиус в 10 м от точки подачи. После этого пользователь может вызывать машину к выбранной точке и подойти в уже изученное место, отмечают в сервиса. Панорамы доступны и для точек назначения.

Как отметили в "Яндекс Go", благодаря панорамам пассажирам и водителям станет проще найти друг друга. Это сократит необходимость связываться и уточнять, куда подъедет машина. Пользователи совершали такие коммуникации более чем в 5,2 млн заказах в неделю, а около 1 млн заказов пассажиры делали заново, чтобы изменить место ожидания такси, добавили в сервисе.

В "Яндекс Go" доступно 11,3 млн панорам, отснятых панорамомобилями и пешими операторами. Они размещены на картах 735 городов и охватывают более 200 тыс. км дорог, говорится в сообщении.