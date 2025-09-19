ЕС намерен ввести санкции против российской платежной системы "Мир"

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Евросоюз намерен ограничить получаемые Россией денежные потоки

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против РФ планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в X.

Она написала, что ЕС намерен ограничить получаемые Россией денежные потоки. "Мы намерены перекрыть их у истоков. Поэтому мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют. Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт «Мир»", - написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

ЕК, продолжила она, "хочет нанести удар по источникам дохода России". "Ни один сектор не будет исключен. В наш новый пакет санкционных мер мы добавляем новые промышленные предприятия, которые вносят вклад в формирование доходов России", - добавила Каллас.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообрбащении, опубликованном на ее странице в X, заявила, что ЕК предложит ужесточение рестрикций против ряда банков России и других стран. "Мы боремся с финансовыми лазейками, которые Россия использует для обхода санкций, вводя запрет на транзакции для большего числа банков в России и банков в третьих странах. Мы ужесточаем борьбу с обходом санкций, поскольку тактики их обхода становятся все более изощренными, - сказала она. - Мы вносим в список иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами, и ограничиваем операции с организациями в особых экономических зонах".

Карты "Мир" за границей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле заявила, что международная сеть приема карт "Мир" продолжает расти, несмотря на санкции. На данный момент карта "Мир" действует в 13 странах мира помимо России. В девяти из них (Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа) платежная система работает с ограничениями: по решению банков или точек продаж, либо не на всей территории страны. Без ограничений "Мир" действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.

Также заинтересованы во внедрении карты "Мир" шесть стран: Индонезия, Малайзия, Непал, Пакистан, Таиланд и Шри-Ланка. Запустить прием карт "Мир" планируют Египет и Маврикий, а диалог по этому вопросу готовы вести еще шесть стран. Однако теперь этой картой нельзя расплатиться в Турции, Узбекистане и Киргизии.