Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас отметила, что Еврокомиссия также запретит экспорт некоторых химикатов, руд, металлов и солей

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против РФ предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт некоторых химикатов, руд, металлов и солей. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - написала Каллас в Х.