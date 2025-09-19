Речь идет о вето на санкции против России

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия планирует разморозить порядка €550 млн субсидий для Венгрии ради преодоления вето Будапешта при утверждении 19-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, для единогласного одобрения нового пакета ограничений ЕС придется преодолеть потенциальное вето со стороны Венгрии и Словакии, ранее заявлявших о своем несогласии с содержанием санкционного пакета.

В 2022 году ЕС заморозил около €22 млрд из фондов сплочения ЕС, предназначавшихся для Венгрии. Цель этих фондов - сглаживание экономического неравенства между странами Евросоюза и инвестиции в инфраструктурные, образовательные и социальные проекты отдельных стран объединения.

Согласно позиции Брюсселя, заморозка финансирования была связана с нарушением правительством Виктора Орбана отдельных положений законодательства ЕС, прежде всего речь идет о судебной реформе в Венгрии, жесткой миграционной политике и давлении на отдельные университеты страны. Позднее часть средств была разморожена, но большие объемы финансирования пока остаются недоступными для Будапешта.