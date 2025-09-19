Проверки проходят в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Таможенное ведомство Казахстана - Комитет государственных доходов Минфина - не фиксирует очередей из грузовиков на въезд в Россию со стороны республики, проверки на границе проводятся в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов.

"Со стороны Казахстана очередей на границе с РФ не фиксируется, проверки проходят в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве при этом со ссылкой на перевозчиков заявляют, что "на трассах России усилились проверки казахстанских грузовых автомобилей". "Перевозчики сообщают о задержках и досмотрах, которые вызывают трудности в поставках и дополнительные расходы. При этом Казахстан соблюдает правила ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС), где предусмотрено свободное перемещение товаров между странами", - добавили в пресс-службе комитета.

Telegram-канал Mash 18 сентября сообщил, что на границе с Казахстаном застряли более 5 тыс. фур. В сообщении отмечалось, что "из Китая в Москву (следующие транзитом через Казахстан - прим. ТАСС) грузы не приходят уже третий день", а "причина пробок - таможня ищет контрафакт".