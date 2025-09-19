Компания с 1 октября изменит правила обработки возвратов товаров по модели FBS

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает новые правила обработки возвратов товаров, которые Ozon планирует ввести с 1 октября, на предмет их соответствия законодательству, сообщили в пресс-службе ФАС.

"ФАС России изучает вводимые маркетплейсом с 1 октября 2025 года изменения на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства. При выявлении нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.

С 1 октября Ozon изменит правила обработки возвратов товаров по модели FBS (продажи со склада продавца), написала газета "Ведомости". Заказы, которые были отменены или возвращены покупателем без претензий к качеству, автоматически будут отправляться на склады маркетплейса для повторной продажи. Ранее продавцы могли сами выбирать место их хранения.

В ФАС отметили, что одной из важнейших задач в условиях цифровой трансформации экономики является защита продавцов и покупателей при работе на цифровых товарных рынках.