В 2025 году выплата была на очень высоком уровне, отметил глава банка Андрей Костин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ВТБ нацелен на то, чтобы дивиденды от банка стали регулярными, и "будет за это бороться", заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы уверены, что выплата дивидендов в этом году серьезно повлияла на интересы наших инвесторов, она была на очень высоком уровне. Конечно, мы нацелены и считаем, что для банка необходимо, чтобы дивиденды выплачивались регулярно, будем за это бороться", - заверил банкир.

Костин отметил, что ВТБ обсудит с ЦБ необходимость регулярных выплат дивидендов. Он также подчеркнул, что от этого во многом зависит и дальнейшая судьба привлечения капитала на фондовом рынке.