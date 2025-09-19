19 сентября, 15:36,
обновлено 19 сентября, 15:49
Санкции в отношении России

Британия расширила санкционный список против России

Лондон. Сергей Бобылев/ ТАСС
Лондон
© Сергей Бобылев/ ТАСС
В список включили компании Aeza Group и HeliCo Group, грузинского бизнесмена Леван Васадзе, экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и два танкера, которые якобы доставляют российскую нефть в порт грузинского Батуми

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении российской IT-компании Aeza Group и вертолетной компании HeliCo Group. Об этом говорится в обновленном санкционном списке, опубликованным МИД Соединенного Королевства.

Рестрикции также введены в отношении грузинского бизнесмена Левана Васадзе и экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Они обвиняются в поддержке действий России на Украине. Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, счета физических лиц и организации в британских банках в случае обнаружения будут заморожены.

Помимо этого, в черный британский список также включены два танкера, которые якобы доставляют российскую нефть в порт грузинского Батуми. 

