Эксперт Копейкин: отказ ЕС от СПГ из России поставит его в зависимость от США

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина при этом отметил, что очередные действия Евросоюза вряд ли существенно скажутся на российском экспорте

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возможный отказ ЕС от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2027 году поставит страны сообщества в зависимость от других поставщиков, включая США. Такое мнение выразил ТАСС главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Ранее Еврокомиссия предложила ускорить отказ от СПГ из РФ к 1 января 2027 года.

"Учитывая ожидаемый рост поставок СПГ в 2026-2030 годах рядом других стран-экспортеров, включая США, отказ, вероятно, возможен, но одновременно это повысит зависимость ЕС от других поставщиков и не может не сказаться на ценах для европейских покупателей", - отметил эксперт.

По оценкам агентства Bloomberg, в 2025 году на российский СПГ придется примерно 7% всего импорта газа в ЕС. Еще около 6% составят поставки по "Турецкому потоку".

Учитывая глобальный характер мирового рынка СПГ, российские поставки будут перенаправлены, хотя это и нанесет определенный ущерб российским экспортерам из-за необходимости выстраивать логистику на новые рынки, считает Копейкин. "Так называемый потолок цен, как показывает практика, в реальности мало влияет на спрос на российскую нефть, хотя и остается аргументом для покупателей в Китае, Индии, Турции и других странах при обсуждении ценообразования", - сказал собеседник агентства.

По мнению Копейкина, очередные действия ЕС вряд ли существенно скажутся на российском экспорте. "Стоимость определяется в первую очередь соотношением спроса и предложения на мировом рынке, и, судя по публичной информации, поставки в основном осуществляются по более высоким ценам", - заключил он.