Общий объем начислений ФНС составил 410 млрд рублей

Федеральная налоговая служба начала массовую рассылку налоговых уведомлений для уплаты физлицами транспортного, земельного и налога на имущество за 2024 год

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала массовую рассылку налоговых уведомлений для уплаты физлицами транспортного, земельного и налога на имущество за 2024 год, общий объем начислений составил 410 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале службы.

"В течение ближайшего месяца планируется направить 66,5 млн таких уведомлений. Из них порядка 45 млн - в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к этим сервисам. Остальным налогоплательщикам - по почте заказными письмами. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 410 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Налоговые уведомления, как отметили в службe, будут адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году.

Подчеркивается, что налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

"Исключение - налогоплательщики на отдельных территориях Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев", - заключили в ФНС.