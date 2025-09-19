Банк России не применяет нейросети также при анализе инфляционных ожиданий или самой инфляции

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России не применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) при принятии решений по ключевой ставке, а также при анализе инфляционных ожиданий или самой инфляции. Об этом регулятор сообщил в ответах на вопросы пользователей, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

"Экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров", - отмечается в сообщении.

Там также отметили, что искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. "Это означает, что с помощью ИИ можно быстрее, точнее и в большем объеме собирать информацию, что, в свою очередь, помогает формировать более полное представление о текущей экономической ситуации. Однако для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно", - подчеркивается в сообщении.

Где ЦБ применяет ИИ

Тем не менее регулятор применяет ИИ в других областях, например, при работе с жалобами.

"Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки. Также мы задействуем ИИ для адаптации языка наших аналитических материалов, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий", - заключили там.