МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,63%, до уровня 2 748,06 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,12% до 1 0351,64 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 11,7 руб.

"Индекс Мосбиржи под занавес пятницы ускорил свое снижение, опускаясь ближе к 2 750 пунктам. Европейская комиссия приняла 19-й пакет антироссийских санкций, под новые ограничения попадут представители сырьевого и банковского секторов. Между тем, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не считает дальнейшее сокращение ключевой ставки предопределенным сценарием, что также не добавило оптимизма настроениям", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Среди лидеров роста - акции МКБ (+2,10%), Ozon (+1,68%), "Ростелекома" (+0,56%). Среди лидеров падения: ДВМП (-8,94%), "М.Видео" (-5,17%), Whoosh (-4,29%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов.

Прогноз на 22 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на понедельник - 82-85 руб. за доллар США и 11,5-11,9 руб. за китайский юань.

Как считают в Freedom Finance Global, 22 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 руб., 96-98 руб. и 11,5-11,9 руб. соответственно.