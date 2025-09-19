Открытие корсчета позволяет наладить более быстрые и удобные расчеты между финансовыми организациями

ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. ПАО "Банк ПСБ" впервые открыл корреспондентский счет для Сберегательного банка Южной Осетии. Соответствующее соглашение было подписано на полях международного экономического форума в Цхинвале, передает корреспондент ТАСС.

Документ подписали региональный директор ПСБ во Владикавказе Хаджумар Гутнов и директор Акционерного Сберегательного банка Южной Осетии Алана Болатаева. Открытие корсчета расширяет возможности взаимодействия между финансовыми организациями и предоставляет возможность клиентам ПСБ и Сберегательного банка Южной Осетии проводить расчеты напрямую, без дополнительных посредников. Это ускоряет и упрощает обслуживание, а также повышает надежность переводов и платежей между двумя странами.

"Для нас это практический шаг, который позволяет наладить более быстрые и удобные расчеты между банками. Подписание соглашения также закладывает основу для дальнейшего развития партнерских отношений и совместных проектов, направленных на повышение качества финансовых услуг для клиентов. Мы рассматриваем это сотрудничество как долгосрочное и взаимовыгодное", - сказал Гутнов журналистам.

В свою очередь, глава Сберегательного банка республики назвала знаменательным событием подписание договора, так как он помогает развивать надежные деловые связи между банками и расширяет возможности как для банков, так и для клиентов.

"Корреспондентские отношения позволят осуществлять бесперебойные мгновенные межбанковские расчеты и переводы, обеспечивать возможность проведения различных операций для нужд клиентов, расширить перечень расчетно-платежных продуктов. Клиенты Акционерного Сберегательного банка Южной Осетии, находясь за пределами республики, смогут оплачивать кредиты и жилищно-коммунальные услуги, осуществлять иные платежи через банк ПСБ", - подчеркнула Болатаева.

О форуме

Форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форум аккредитовано порядка 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

