Президент Соединенных Штатов заявил о начале реализации сделки по соцсети

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась, Соединенные Штаты будут иметь над ней контроль. Об этом заявил 19 сентября президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, работа с целью реализации "сделки по TikTok уже ведется, инвесторы готовятся". На вопрос о том, нет ли у американской администрации опасений относительно того, что даже в случае заключения сделки Китай сохранит в том или ином виде контроль над соцсетью, Трамп ответил отрицательно. "Мы будем очень жестко ее контролировать", - заявил он.