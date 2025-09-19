Так называемую "Золотую карту Трампа" будут продавать за $1 млн

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал 19 сентября исполнительный указ, согласно которому американские власти будут предоставлять иностранцам вид на жительство в стране, так называемую Trump Gold Card ("Золотую карту Трампа"), по ускоренной процедуре за $1 млн.

Как отметил американский лидер, новая программа нацелена на то, чтобы привлечь в США "очень успешных" и "очень продуктивных" людей. "Они потратят много денег, чтобы приехать", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. По его словам, это позволит властям США привлечь "миллиарды и миллиарды долларов, которые пойдут на уменьшение налогов, выплату госдолга и на другие полезные вещи".

Как пояснили помощники американского лидера на церемонии подписания указа в Овальном кабинете Белого дома, новая программа предусматривает создание "нового механизма получения визы для иностранцев, имеющих выдающиеся способности, которые готовы поддержать США, выплатив $1 млн". Кроме того, допускается возможность, что американская компания выплатит властям США $2 млн за предоставление своему иностранному сотруднику вида на жительство в стране по ускоренной процедуре.

На сайте упомянутой программы уточняется, что она предусматривает также предоставление иностранцам вида на жительство в стране, так называемой Trump Platinum Card ("Платиновая карта Трампа"), при выплате ими $5 млн. Ее получатели не обязаны будут платить в США налоги на прибыль, полученную за пределами страны.

Как подчеркнул министр торговли США Говард Латник, выступая в Белом доме, вашингтонская администрация рассчитывает, что программа позволит привлечь в страну тех, кто "будет создавать бизнес и рабочие места для американцев". "Эта программа привлечет более $100 млрд в американскую казну", - отметил Латник.

Трамп также подписал в пятницу указ об изменении правил выдачи специальных виз категории H-1B, которые позволяют компаниям в США нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Теперь компании должны будут выплатить $100 тысяч, если хотят воспользоваться этой возможностью. Представители вашингтонской администрации отметили, что эти изменения должны подтолкнуть бизнес США к тому, чтобы нанимать и обучать американцев, а не иностранцев.