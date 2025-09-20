ТАСС: почти 27 млрд рублей принудительно взыскивают с экс-министра Абызова

Политика осудили за создание преступного сообщества, мошенничество и другие преступления

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы в принудительном порядке взыскивают почти 27 млрд рублей с бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, осужденного за создание преступного сообщества, мошенничество и другие преступления. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, по поступившим из Гагаринского суда Москвы материалам приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении денег Абызова в доход государства. Взыскиваемая сумма составляет почти 26 млрд рублей. Среди других исполнительных производств, открытых в отношении экс-министра, - принудительное взыскание не оплаченных в установленный срок исполнительных сборов, расходов по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям.

Кроме того, с Абызова принудительно взыскивают штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему в размере более 85 млн рублей, а также свыше 864 млн рублей ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам, и иные взыскания имущественного характера в их пользу. Общая взыскиваемая с бывшего министра сумма превышает 26,8 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн рублей.

Суд лишил Абызова ордена Дружбы и запретил ему в течение 3 лет после отбытия наказания занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Вину в инкриминируемых преступлениях экс-министр не признал. Мосгорсуд приговор утвердил, снизив сумму штрафа до 79 млн 900 тыс. рублей. Абызов подал кассационную жалобу.

В середине сентября в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следователи могут возбудить новое уголовное дело в отношении Абызова. Он этапирован в один из следственных изоляторов Москвы.