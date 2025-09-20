До конца года в регион поступит дополнительная сельхозтехника на сумму, превышающую 600 млн рублей, сообщил глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики с 2023 года приобрели более 300 единиц сельхозтехники в лизинг от компании "Росагролизинг" на общую сумму почти в 3 млрд рублей. До конца года в регион поступит дополнительная сельхозтехника на сумму, превышающую 600 млн рублей, сообщил ТАСС глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин.

"С 2023 года [аграриями] существенно больше 300 единиц приобретено техники [в лизинг] почти на 3 млрд рублей. На этот год еще идет приобретение - там у нас больше 600 млн [рублей] техники в заявках", - сказал он.

Сорокин отметил, что приобретение техники в лизинг - одна из мер государственной поддержки аграриев, ставшая доступной сельхозтоваропроизводителям республики после вхождения региона в состав РФ в 2022 году.

15 июня 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг". С этого времени регион начал приобретение лизинговой сельхозтехники.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.