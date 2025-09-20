Эксперты считают, что РФ не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Чтобы меньше работать и развиваться прежними темпами, необходимо повысить производительность труда, заявил доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Введение четырехдневной рабочей недели возможно только при перепланировке коэффициента производительности труда (КПД), в определенные сезоны и позволителен только определенным профессиям, иначе КПД не будет равен затратам работников при полной рабочей неделе, выразили ТАСС мнение эксперты.

"Россия еще не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы меньше работать и развиваться прежними темпами, необходимо повысить производительность труда", - прокомментировал доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.

Некоторые исследования фиксируют рост производительности сотрудников при переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако этот рост не покрывает полностью сокращение рабочего времени, заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. "Уменьшение количества рабочих часов ведет к снижению заработной платы. Такой формат становится экономически оправданным для работодателя только в условиях падающего спроса на продукцию или услуги. В этом случае компания сокращает рабочее время и пропорционально - оплату труда", - пояснил собеседник агентства.

"Возможно, исключением является работа, связанная с определенной сезонностью. Например, если предприятие получает меньше заказов в летние месяцы, оно может на этот период перейти на четырехдневку", - предложил вариант эксперт.

Рост производительности труда

Тем не менее, возможен и массовый переход к сокращенной рабочей неделе. "Если в результате технологического прогресса, например, развития искусственного интеллекта, значительно вырастет производительность труда, то это может вылиться не только в рост доходов, но и снижение часов работы, но пока признаков таких изменений не видно, наоборот, в результате дефицита кадров средняя продолжительность рабочего времени растет", - заключил эксперт.

Профессиональный менеджмент

Переход к четырехдневной рабочей неделе обсуждается длительное время, но для сохранения заработной платы требует принципиально новых подходов в организации труда, считает кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Более рациональная и научно-обоснованная организация труда, такая как сокращение длительности и числа реальных и виртуальных встреч, более четкая формулировка задач и сроков выполнения, рост интенсивности труда - современный и профессиональный менеджмент могут являться предпосылками для перехода на четырехдневную неделю, но не в краткосрочной перспективе. "Необходимо разработать соответствующую систему нормативно-правового регулирования социально-трудовых отношений", - подчеркнула эксперт, добавив, что в IТ-индустрии, креативной сфере, сфере консалтинга и подобных больше предпосылок для внедрения четырехдневной рабочей недели, чем в реальном секторе экономики с высоким износом основных средств, высоким дефицитом кадров.

Устойчивым трендом на рынке труда является гибридный формат работы. "Сегодня мы чаще говорим о гибких формах занятости для многодетных родителей, о родителях-одиночках, инвалидах, чтобы помочь им вовлечься в трудовую занятость и совмещать выполнение семейных обязательств с работой", - сказала эксперт, пояснив, что, принимая решение о переходе к четырехдневной неделе, необходимо учитывать интересы как работников, так и работодателей.

"Без нормировщиков и специалистов по организации труда и заработной платы говорить о переходе на четырехдневную неделю сложно", - заключила эксперт.