Белоруссия продлила временный запрет на экспорт некоторых промышленных товаров

Постановление будет действовать до 22 марта 2026 года

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии продлило временный запрет на вывоз некоторых групп промышленных товаров. Соответствующее решение Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.

Действие постановления не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом "о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающими белорусское или российское происхождение товаров, выдаваемыми уполномоченными организациями". Есть также еще некоторые позиции, по которым не будут ограничиваться вывоз товаров и республики.

Постановление вступит в силу 23 сентября и будет действовать до 22 марта 2026 года. Впервые временный запрет на вывоз некоторых групп промышленных товаров вводился в марте 2022 года, затем он продлевался. В перечень товаров, подпадающих под запрет на вывоз, включено более 200 видов продукции.