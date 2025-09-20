Премьер-министр Армении заявил, что республика сохранит стратегическое присутствие правительства в этой жизненно важной инфраструктуре

Ереван, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что национализация компании "Электрических сетей Армении", принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, ранее арестованному в Ереване, будет доведена до конца, не исключив возможность передачи активов под международное управление.

"Процесс непрерывный и будет доведен до конца по двум возможным сценариям. Сценарий первый: "Электросети" национализируются и передаются под профессиональное и надежное управление, полностью оставаясь государственной. И сценарий второй: большая часть акций "Электросетей" передается под управление международного авторитетного управляющего. В этом случае, в любом случае, Армения сохранит такое число акций, которое позволит сохранить стратегическое присутствие правительства в этой жизненно важной инфраструктуре", - сказал Пашинян на седьмом съезде партии "Гражданский договор". Трансляцию ведут местные телеканалы.

При этом он подчеркнул, что правительство пойдет на второй сценарий лишь только в том случае, если выяснится, что бремя трат государства на первый сценарий будет слишком тяжелой для бюджета страны.

Ситуация вокруг "Электросетей"

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Самвела Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.