ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Кавказ.РФ и Сбер по программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа намерены вложить еще 2 млрд рублей в инвестиционные проекты региона. Об этом сообщил заместитель генерального директора Кавказ.PФ Андрей Цемахович в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Все зависит от объема финансирования, который может быть не одобрен или пересмотрен в ближайшее время. Но пока она [программа льготного финансирования] работает, у нас есть лимиты и еще порядка 2 млрд рублей мы можем вложить совместно со Сбером путем прямых инвестиций в наши регионы", - сообщил Цемахович.

По его словам, в настоящее время в рамках программы льготного финансирования поддержано уже более 200 проектов на общую сумму более 18 млрд рублей.

Цемахович отметил, что преимущество программы в том, что для каждого региона установлен лимит, и чтобы выполнить условия соглашения, банк должен найти инвестора в регионе, что позволяет равномерно распределить прямые инвестиции.