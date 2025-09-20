"Почта России" поддержала создание ретро-почты и ремонт главпочтамта в Курске

В 2025 году на разработку проекта и начало ремонта самого отделения из бюджета почты выделено 42 млн рублей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ретро-почту планируется открыть в Курске в честь 1000-летия города, также при поддержке "Почты России" будет отремонтирован центральный главпочтамт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам встречи с руководителем макрорегиона Москва АО "Почта России" Ксенией Ефимовой.

"Благодаря поддержке "Почты России" мы отремонтируем главпочтамт на Красной площади - красивейшее здание, объект культурного наследия, в самом центре Курска. В этом году на разработку проекта и начало ремонта самого отделения из бюджета почты выделено 42 млн рублей. В 2026 начнем приводить в порядок фасад, обсуждаем возможность создания на базе главпочтамта небольшого музейного пространства. Также в планах открыть ретро-почту к 1000-летию Курска: в 2021 году по моей инициативе было открыто такое отделение в Самаре, и оно пользуется популярностью", - написал он, добавив, что Ефимова поддержала идею.

По словам Хинштейна, большая работа предстоит по ремонту и восстановлению отделений почтовой связи (ОПС). Всего в регионе их 608, из них 141 находятся в приграничных районах и временно закрыты. При этом известно о разрушении минимум 38 отделений, их включили в программу восстановления. Отдельно будет рассмотрена возможность выполнения новыми отделениями сразу нескольких функций, например, когда в здании одновременно с почтой размещается МФЦ.

Кроме того, параллельно проведут ремонт существующих отделений: в критичном и аварийном состоянии находятся 80 ОПС. На 2026 год в рамках адресной президентской программы запланирован ремонт 47 отделений. "Также необходимо популяризировать профессию: введем дополнительную поддержку конкурса профессионального мастерства. Лучшим почтальонам будем дарить велосипеды, проработаем вопрос поощрения многодетных почтальонов", - добавил врио губернатора.