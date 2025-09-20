Цифровизация и внедрение новых технологий в предоставление или расширение возможностей для инвесторов является важным шагом, сообщил заместитель генерального директора Кавказ.PФ Андрей Цемахович

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Кавказ.РФ нацелен внедрить в инвестиционную карту России искусственный интеллект, который будет переводить ее на другие языки для иностранных инвесторов. Об этом сообщил заместитель генерального директора Кавказ.PФ Андрей Цемахович в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Мы предложили министерству экономического развития внедрить искусственный интеллект в инвестиционную карту в помощь инвестору по переводу, потому что это важно, чтобы, помимо российских инвесторов, приходили иностранцы. У нас есть иностранные инвесторы, их небольшое количество, но мы за каждого боремся и держимся, потому что чем больше инвесторов, тем больше конкуренции, больше цена земли", сообщил Цемахович.

Он также отметил, что в министерстве предложение поддержали, в данный момент решается вопрос финансирования.

"Мы презентовали в министерстве экономического развития наши предложения по внедрению искусственного интеллекта, они были поддержаны. Вопрос упирается в финансирование и в ряд технических моментов, но, тем не менее, я считаю, что цифровизация и внедрение новых технологий в предоставление или расширение возможностей для инвесторов является очень важным шагом и аспектом, которому нужно уделять внимание. Это позволит ускорить и обеспечить, соответственно, необходимые темпы роста экономики", - добавил спикер.