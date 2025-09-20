Китайская сторона приветствует "поддержание баланса интересов", указали в ведомстве

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Китая уважают устремления компаний, в том числе при урегулировании с Соединенными Штатами ситуации вокруг соцсети TikTok. Как сообщило Министерство коммерции КНР, одновременно китайская сторона приветствует "поддержание баланса интересов".

"Позиция Китая по вопросу TikTok ясна: китайское правительство уважает волю предприятий, с удовольствием наблюдает за коммерческими переговорами в соответствии с рыночными правилами и достижением проекта по урегулированию, соответствующего законодательству КНР и обеспечивающего баланс интересов", - говорится в комментарии Минкоммерции.

Китайская сторона выразила надежду на то, что Вашингтон будет стремиться к единой цели с Пекином, "добросовестно выполнять соответствующие обязательства, создавать открытую, справедливую, равноправную и недискриминационную деловую среду для дальнейшей деятельности в США китайских предприятий, включая TikTok". Тем самым, как отмечается, будет обеспечено стабильное, здоровое и устойчивое развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.

Китайское ведомство напомнило, что 14-15 сентября Китай и Соединенные Штаты провели переговоры в Мадриде и достигли базового консенсуса по урегулированию проблемы TikTok "путем сотрудничества и снижения инвестиционных барьеров". 19 сентября лидеры двух стран провели телефонный разговор, подробно обсудив двусторонние связи и вопросы, представляющие взаимный интерес, дав "стратегические рекомендации для стабильного развития китайско-американских отношений на следующем этапе".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась и Соединенные Штаты будут иметь над ней контроль.

Администрация прежнего американского лидера Джо Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января. Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в США была отложена. В дальнейшем он продлевал эту отсрочку, а в сентябре Китай и Соединенные Штаты пришли к взаимопониманию по поводу предстоящей сделки.