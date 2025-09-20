Работы на первой магистрали идут опережающими темпами, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Строители автотрасс М-12 "Восток" и М-11 "Нева", а также Крымского моста и Восточного полигона участвуют в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, чьи слова приводит инфоцентр ВСМ.

"Ювелирная точность строителей и самые профессиональные строители, собранные со всей страны: те, кто реализовывал наши проекты и по трассе M11, M12, те, кто строил Крымский мост, Восточный полигон, БАМ. Все эти люди работают здесь: самые лучшие инженеры, самые лучшие наши рабочие" - отметил министр.

Никитин добавил, что работы на первой магистрали идут опережающими темпами. "Работы развернуты, они идут опережающими темпами, где-то в графике, но нигде не отстают, и это очень важно", - уточнил глава Минтранса.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.