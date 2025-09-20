В отличие от санкций, для введения которых требуется поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры, такие как пошлины, нуждаются в поддержке лишь большинства государств, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность ввести торговые ограничения в отношении поставок топлива из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, эти планы не связаны с новым 19-м пакетом антироссийских рестрикций ЕС, он затронет российский СПГ и нефтяные танкеры, которые Еврокомиссия относит к так называемому теневому флоту.

Агентство отмечает, что в отличие от санкций, для введения которых требуется поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры, такие как пошлины, нуждаются в поддержке лишь большинства государств. Таким образом ЕС рассчитывает выполнить требование президента США Дональда Трампа об отказе от российских энергоносителей вопреки несогласию Будапешта и Братиславы.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ, однако затронет СПГ. Еврокомиссар подчеркнул, что работы по полному отказу от ископаемого российского топлива будут продолжены, но сроков реализации этой стратегии он не назвал.

Ранее Еврокомиссия предложила отказаться от СПГ из РФ к началу 2027 года, то есть на год раньше, чем было запланировано.